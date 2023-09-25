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Reuters: в Ереване примут высокопоставленную делегацию США

Высокопоставленные представители администрации США посетят Армению 25 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По словам собеседника Reuters, Ереван посетят глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Молдавия предложила «Газпрому» списать долги за газ

Власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, предусматривающее списание долгов за поставки газа, пообещав отказаться от претензий к российской компании. Об этом пишет газета «Коммерсант». Молдавия и «Газпром» в конце октября 2021 года договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишеневу 25% скидку, потребовав вернуть долг в $709 млн.

Мать Собчак отреагировала на вынесенное Совфедом предупреждение

Сенатор от Тывы Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак, отреагировала на вынесенное ей предупреждение Совфеда из-за поездки в страны НАТО во время спецоперации. Слова парламентария приводит «Подъем».

«Я не комментирую эти глупости, все», — ответила Нарусова.

Песков объяснил, когда Путин даст интервью западным СМИ

Кремль получает десятки запросов на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ, однако общественность на Западе пока «одурманена русоненавистнической пропагандой» и не способна воспринимать позицию российского лидера. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Умер Евгений Ясин

Утром в понедельник, 25 сентября, скончался научный руководитель НИУ ВШЭ, экс-министр экономики РФ Евгений Ясин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его дочь Ирину. О смерти Ясина также рассказал политолог Александр Кынев. Он подчеркнул, что ученый был «человеком, гражданином, политиком». По его словам, научрук НИУ ВШЭ был умный и проницательный человек, который сделал в этой жизни «огромное число добрых дел».

В АвтоВАЗе рассказали, как повлияют санкции США на производство

АвтоВАЗ был готов к санкциям США и в целом на работу компании они не повлияют. Как сообщает РИА Новости, глава компании Максим Соколов отметил, что производство Lada не приостановится. Соколов подчеркнул, что «объективно говоря», АвтоВАЗ живет в санкционном режиме с февраля 2022 года, и компания была готова к тому, что «рано или поздно такое бы произошло».

ФАС возбудила дело против «МегаФона»

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России было возбуждено дело в отношении оператора связи «Мегафон» в связи с необоснованным повышением тарифов. Об этом сообщило само ведомство. Отмечается, что в 2023 году оно составило в среднем 10,24%. Также подчеркивается, что с ростом тарифом столкнулись более чем 8,2 миллиона абонентов.

На торги выставлен фрагмент автомобиля, в котором погиб Цой

Часть передней панели автомобиля «Москвич-2141», которым в момент своей смерти управлял музыкант Виктор Цой, будет выставлена 28 сентября на торги «Литфонда». Соответствующий лот размещен на сайте аукционного дома. Виктор Цой умер 15 августа 1990 года в результате ДТП под Ригой. Согласно милицейскому протоколу, перед крутым поворотом «Москвич 2141», которым по доверенности управлял Цой, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Ikarus-250. В результате музыкант от полученных травм скончался на месте. Правоохранители установили, что в момент столкновения скорость «Москвича» превышала 100 км/ч.

ВЦИОМ узнал, сколько россиян никогда не обзаведутся автомобилем

У 41 процента россиян, опрошенных ВЦИОМ, никогда не было машины, а 31 процент не планирует покупать авто в будущем. Об этом рассказали «Ведомости». Из опроса следует, что десять процентов из тех, у кого нет и не было машины, намерены купить ее в ближайшее время. Чаще всего это женщины (12 процентов женщин против девяти процентов мужчин) и россияне 18-24 лет (34 процента опрошенных).

«Одноклассники» запустили самое масштабное обновление за последние годы

«Одноклассники» обновили сайт и приложение соцсети. В пресс-службе компании назвали обновление ленты соцсети самым масштабным за последние годы. Теперь сервисы «Моменты» (там публикуют истории) и «Увлечения» (подборки по интересам) будут отображаться в одном блоке. Чтобы переключаться между ними, нужно использовать кнопки сверху.

В Москве спрогнозировали срок включения отопления

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