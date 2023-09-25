Байден заявил, что США намерены защищать режим нераспространения ядерного оружия

"Мы продолжим обеспечивать финансовую, техническую помощь, а также содействовать укреплению [ядерного] потенциала [стран], соблюдая и распространяя стандарты ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия", - указано в послании Байдена, оглашенном министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Моя администрация намерена противодействовать пагубному использованию ядерного оружия безответственными акторами, которые подрывают саму суть Устава ООН", - отметил американский президент.