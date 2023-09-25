В Венгрии выступили против антироссийских санкций в ядерной отрасли

«Несколько государств-членов ЕС настойчиво поднимают вопрос о введении санкций в отношении атомной отрасли. Это серьезно противоречило бы национальным интересам Венгрии», — заявил он на встрече с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Вене.

По словам дипломата, если предложение о введении соответствующих санкций ЕС возникнет в будущем, то «венгерская сторона наложит на него вето».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна введет вето на все санкции Европейского союза против ядерной энергетики России по причине того, что это изменит внутренние цены на энергию и будет стимулировать инфляцию.