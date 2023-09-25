Трамп назвал телеканал NBC News "врагом народа"

"Почти все они бесчестные и коррумпированные, но в отношении Comcast с ее однобоким и зловредным освещением событий в эфире NBC News <...> следует провести расследование по факту государственной измены, - написал Трамп в социальной сети Truth Social. - Почему NBC и прочие коррумпированные и бесчестные медиакомпании имеют право бесплатно использовать бесценный эфир США? Они - истинная угроза демократии и фактически враги народа".