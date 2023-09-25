WP: многие республиканцы поддерживают кандидатуру Трампа на выборах 2024 года
Многие республиканцы в США считают, что кандидатом от их партии на выборах президента 2024 года станет бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на опрошенных ею политиков.
"Я просто не вижу сейчас возможности ни для кого, кроме Дональда Трампа", - указал давний стратег Республиканской партии и член Палаты представителей Конгресса США Том Коул (от штата Оклахома). Его коллега Джейсон Ро отметил, что остальные претенденты его "не очень впечатлили". Хотя Ро считает, что у них тоже есть шансы, по его словам, "общепринятая точка зрения" среди республиканцев заключается в том, что, скорее всего, именно Трамп поведет партию на выборы президента. "У нас есть множество действительно хороших кандидатов, но Дональд Трамп - это, черт побери, человек на все времена", - отметил бывший председатель Республиканской партии в штате Пенсильвания Роберт Глисон.
Как пишет газета, тем, кто критически относится к личности Трампа, пока не удалось выбрать альтернативного кандидата, вокруг которого они могли бы объединиться. По словам республиканца Кевина Мэддена, ни у кого из соперников Трампа нет стратегии, которая позволила бы одержать победу над экс-главой США. Сенатор Джон Корнин указал, что одним из преимуществ Трампа, которое помогает удерживать популярность, можно считать его способность привлекать внимание СМИ.
Некоторые из опрошенных изданием представителей Республиканской партии отметили, что пока рано делать выводы о том, кто будет представлять ее на президентских выборах. По словам Уита Айреса, одного из стратегов кампании республиканцев, "половина партии все еще готова рассмотреть другого кандидата, и впереди много дебатов".
"Я все еще надеюсь, что мои коллеги-республиканцы захотят поддержать того, кто честен, уважает верховенство закона, стремится объединять, а не разобщать людей и действительно знает, как хорошо выполнять свою работу", - указал сенатор Тодд Янг.
Издание отмечает, что ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти признал в интервью телеканалу Fox News, что, по его мнению, кандидатом от Республиканской партии станет Трамп, а его главный соперник - губернатор штата Флорида Рон Десантис - "не соответствует" требуемому уровню.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий американский президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп также сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.