WP: многие республиканцы поддерживают кандидатуру Трампа на выборах 2024 года

"Я просто не вижу сейчас возможности ни для кого, кроме Дональда Трампа", - указал давний стратег Республиканской партии и член Палаты представителей Конгресса США Том Коул (от штата Оклахома). Его коллега Джейсон Ро отметил, что остальные претенденты его "не очень впечатлили". Хотя Ро считает, что у них тоже есть шансы, по его словам, "общепринятая точка зрения" среди республиканцев заключается в том, что, скорее всего, именно Трамп поведет партию на выборы президента. "У нас есть множество действительно хороших кандидатов, но Дональд Трамп - это, черт побери, человек на все времена", - отметил бывший председатель Республиканской партии в штате Пенсильвания Роберт Глисон.