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В Канаде извинились за чествование нациста в парламенте

Спикер канадской палаты общин Энтони Рота взял на себя ответственность за приглашение украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галичина», и принес извинения за его чествования. Об этом пишет РИА Новости.

В Канаде извинились за чествование нациста в парламенте
© Zuma/TACC

Спикер ранее представил Ярослава Хунку в качестве ветерана борьбы против русских в годы Второй мировой войны. После чего он удостоился оваций во время торжественного заседания парламента по случаю визита Владимира Зеленского. Позднее выяснилось, что Хунка состоял в 14-й добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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Спикер канадской палаты общин Энтони Рота заявил, что после получения дополнительной информации о том, кто был приглашен в парламент, он «пожалел о принятом решении».

«Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я принимаю всю ответственность за свой поступок», - заявил Рота, подчеркнув, что лично принимал решение пригласить Хунку и о том, кого будут чествовать, не знала и украинская делегация.

В свою очередь лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр обратил внимание на то, что за выбор гостей отвечала служба протокола главы правительства, и потребовал извинений от премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Господин Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает», - уверен он.

С осуждением чествования бойца дивизии СС «Галичина» в канадском парламенте выступило и канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя, потребовав «дать объяснение тому, как этот человек получил признание от спикера палаты представителей».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, но Запад закрывает на это глаза, а значит «фактически поощряет» такую деятельность.

Напомним, что в апреле 2021 года в Киеве прошел «Марш вышиванок», организованный в честь дня создания дивизии СС «Галичина». Участие в шествии приняли около 100 человек. Они прошли от Арсенальной площади до площади Независимости, при этом силовики перекрыли движение транспорта на ряде центральных улиц Киева, чтобы облегчить им путь.

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