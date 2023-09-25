Лукашенко произвел новые назначения в местной вертикали власти
Активнее требовать с подчиненных выполнения поставленных задач посоветовал президент Беларуси при согласовании 25 сентября назначений новых руководителей местной вертикали власти. Новый мэр, сообщает БЕЛТА, в частности, появился в Витебске. На этот пост главой государства согласована кандидатура Геннадия Сабынича, который ранее руководил Витебским райисполкомом. Помощником президента - инспектором по Гомельской области Александр Лукашенко назначил Юрия Горлова.
Кроме того, согласовано и назначение руководителей шести райисполкомов. Сергея Семенычева - председателем Миорского райисполкома, Олега Макаревича - Сенненского, Владимира Белова - Ивацевичского, Виктора Рафаловича - Ганцевичского, Дмитрия Шинкаренко - Кормянского, Дмитрия Чигиря - Дрибинского.
Констатировав, что во всех регионах республики хватает своих проблемных вопросов, президент уточнил, что особенно в повышенном внимании нуждаются три региона: "Витебская и Гомельская области, Могилевщина - это железный контроль".
В этот же день белорусский лидер, рассмотрев кадровые вопросы, сменил и руководителей двух предприятий. На должность генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" согласован Олег Корсак. До настоящего времени он работал первым заместителем генерального директора - техническим директором ООО "Амкодор-Агидель".
А Роман Трубицкий согласован на пост генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш". Ранее он руководил другим Лидским литейно-механическим заводом.
Ввиду предстоящих в стране электоральных кампаний, белорусский лидер при согласовании новых руководителей дал ряд поручений, обратив внимание, что "идеологическая составляющая имеет первостепенное значение".
Обращаясь к новому региональному активу, он предложил активно работать и думать о том, кто будет представлять территории после выборов.
"Определяете достойных патриотичных людей, профессионалов. И поддерживайте их на парламентских выборах и во Всебелорусское народное собрание. Это должны быть профессионалы, достойные люди. Чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости. Умных, талантливых людей у нас предостаточно", - подчеркнул Лукашенко.