Лукашенко произвел новые назначения в местной вертикали власти

Активнее требовать с подчиненных выполнения поставленных задач посоветовал президент Беларуси при согласовании 25 сентября назначений новых руководителей местной вертикали власти. Новый мэр, сообщает БЕЛТА, в частности, появился в Витебске. На этот пост главой государства согласована кандидатура Геннадия Сабынича, который ранее руководил Витебским райисполкомом. Помощником президента - инспектором по Гомельской области Александр Лукашенко назначил Юрия Горлова.

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Кроме того, согласовано и назначение руководителей шести райисполкомов. Сергея Семенычева - председателем Миорского райисполкома, Олега Макаревича - Сенненского, Владимира Белова - Ивацевичского, Виктора Рафаловича - Ганцевичского, Дмитрия Шинкаренко - Кормянского, Дмитрия Чигиря - Дрибинского.

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Констатировав, что во всех регионах республики хватает своих проблемных вопросов, президент уточнил, что особенно в повышенном внимании нуждаются три региона: "Витебская и Гомельская области, Могилевщина - это железный контроль".

В этот же день белорусский лидер, рассмотрев кадровые вопросы, сменил и руководителей двух предприятий. На должность генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" согласован Олег Корсак. До настоящего времени он работал первым заместителем генерального директора - техническим директором ООО "Амкодор-Агидель".

А Роман Трубицкий согласован на пост генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш". Ранее он руководил другим Лидским литейно-механическим заводом.

Ввиду предстоящих в стране электоральных кампаний, белорусский лидер при согласовании новых руководителей дал ряд поручений, обратив внимание, что "идеологическая составляющая имеет первостепенное значение".

Обращаясь к новому региональному активу, он предложил активно работать и думать о том, кто будет представлять территории после выборов.