Суд в Ереване арестовал сына экс-президента Кочаряна

Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян арестован на месяц по решению суда в Ереване. Об этом сообщил его адвокат Александр Кочубаев. Судебное заседание по этому делу длилось всю ночь и завершилось утром в понедельник, отмечает «Интерфакс».