Суд в Ереване арестовал сына экс-президента Кочаряна
Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян арестован на месяц по решению суда в Ереване. Об этом сообщил его адвокат Александр Кочубаев. Судебное заседание по этому делу длилось всю ночь и завершилось утром в понедельник, отмечает «Интерфакс».
Следствие обвинило Кочаряна, который пострадал от полицейских в ходе акций протеста 22 сентября, в избиении четырех силовиков.
Сам Левон Кочарян был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В Армении на фоне ситуации с Нагорным Карабахом продолжаются акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.