Скончался босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро

Босс итальянской мафии Маттео Мессина Денаро, арестованный в январе 2023 года после 30 лет в бегах, умер в больнице. Об этом сообщает ANSA.

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62-летний мафиози в течение трех лет боролся с раком толстой кишки. С 2020 года он перенес четыре хирургические операции и несколько курсов химиотерапии. В больнице он находился с августа.

В пятницу, 22 августа, врачи констатировали, что он впал в необратимую кому. Врачи на основании воли пациента, который категорически отказался от агрессивного лечения, прервали поддержание его жизни.

Перед комой он успел встретиться с некоторыми членами семьи.

ANSA отмечает, что именно болезнь Денаро вывела карабинеров и прокуратуру Палермо на его след.

Денаро, один из лидеров сицилийской преступной группировки Коза ностра, находился в розыске с 1993 года. Он считался одним из самых разыскиваемых мафиози Италии. Его заочно приговорили к пожизненному заключению за десятки убийств. Его также считают причастным к взрывам в Милане, Флоренции и Риме в 1993 году.