Содержание яхты Гурьева ударило по бюджету Антигуа и Барбуда

«Это плавающее напоминание об экономической войне Запада против России и трудностях в управлении и разгрузке миллиардных конфискованных российских активов. Это также стало кошмаром для этой крошечной страны с населением 93 000 человек. <…> Налогоплательщики этой страны, испытывающей нехватку денежных средств, в настоящее время платят 28 тысяч долларов в неделю за содержание [этой яхты]», — написали в издании.