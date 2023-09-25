Воздушная тревога была объявлена на всей Украине

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Согласно ей, сигнал воздушной тревоги в 00.29 мск прозвучал в западных регионах Украины.

До этого воздушная тревога на территории Украины была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. Ранее сообщалось, что в Одессе произошла пятая серия взрывов, в Кривом Роге Днепропетровской области - вторая. До этого поступила информация, что в одном из районов Киева произошел сбой в системе оповещения населения. Отмечается, что сирена звучит без остановки на протяжении около 40 минут.