Вучич высказался о признании Косова Сербией

"Многие сербы погибли за свободу Сербии и за Косово и Метохию в составе Сербии, и одно можно сказать наверняка - Косово и Метохия никогда не получит своей независимости, по крайней мере, от Республики Сербия. У меня нет с этим проблем, что бы ни делали эти внешние акторы", - указал глава государства.