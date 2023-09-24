Вучич высказался о признании Косова Сербией

Вучич заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косова, несмотря на давление
Сербия укрепилась в своем убеждении о недопустимости признания независимости Косова. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Сербии Александар Вучич.
"Все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косова. Можете делать что угодно, никогда мы не признаем независимость Косова. Сербия никогда не признает независимость Косова", - подчеркнул Вучич.
"Многие сербы погибли за свободу Сербии и за Косово и Метохию в составе Сербии, и одно можно сказать наверняка - Косово и Метохия никогда не получит своей независимости, по крайней мере, от Республики Сербия. У меня нет с этим проблем, что бы ни делали эти внешние акторы", - указал глава государства.
Сербский Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.