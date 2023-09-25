В Белграде начались переговоры Вучича и посла России на фоне обострения в Косове

В Белграде начались переговоры сербского президента Александра Вучича и посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в частично признанной республике Косово.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что на переговорах также присутствует глава МИД Сербии Ивица Дачич.