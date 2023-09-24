Вучич заявил о погибших в столкновениях с косовской полицией сербах

Вучич: Трое сербов погибли, двое ранены в ходе столкновений с косовской полицией
В ходе столкновения с полицией самопровозглашенного Косова погибли трое сербов, еще двое тяжело ранены. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, двое из погибших были убиты косовской полицией из снайперского оружия.
"По нашей информации, трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них - с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Причин для их убийства не было. Двое были тяжело ранены. Есть вероятность, что был убит четвертый человек", - заявил Вучич в ходе пресс-конференции по поводу обострения ситуации в Косове (цитата по ТАСС).
О столкновении косовской полиции с группой людей стало известно в ночь на 24 сентября. Контингент НАТО, размещенный в этом краю, заявил о готовности помочь местным правоохранителям в операции, а глава Комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс бомбить Сербию.