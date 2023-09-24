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Вучич: Трое сербов погибли, двое ранены в ходе столкновений с косовской полицией

В ходе столкновения с полицией самопровозглашенного Косова погибли трое сербов, еще двое тяжело ранены. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич заявил о погибших в столкновениях с косовской полицией сербах
© РИА Новости

По его словам, двое из погибших были убиты косовской полицией из снайперского оружия.

"По нашей информации, трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них - с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Причин для их убийства не было. Двое были тяжело ранены. Есть вероятность, что был убит четвертый человек", - заявил Вучич в ходе пресс-конференции по поводу обострения ситуации в Косове (цитата по ТАСС).

О столкновении косовской полиции с группой людей стало известно в ночь на 24 сентября. Контингент НАТО, размещенный в этом краю, заявил о готовности помочь местным правоохранителям в операции, а глава Комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс бомбить Сербию.