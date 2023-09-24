Вучич заявил о погибших в столкновениях с косовской полицией сербах

"По нашей информации, трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них - с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Причин для их убийства не было. Двое были тяжело ранены. Есть вероятность, что был убит четвертый человек", - заявил Вучич в ходе пресс-конференции по поводу обострения ситуации в Косове (цитата по ТАСС).