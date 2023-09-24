Иран начал обогащать уран до высоких значений в ответ на действия Запада

Иранская сторона приступила к обогащению урана до 60% и более в ответ на нарушение обязательств ряда европейских стран в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики, сообщил президент Эбрахим Раиси в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что эти действия не направлены на получение ядерного оружия.

В ходе интервью Раиси был задан вопрос, почему Иран обогащает уран до высоких значений, если его ядерная программа носит мирный характер.

Мы предприняли эти действия в ответ на нарушение обязательств тремя европейскими странами. Сначала мы не стремились к обогащению [урана] до 60%, основываясь на своих обязательствах [по СВПД], — сказал глава государства.

По его словам, Тегеран официально объявил, что эти действия являются ответом на «отсутствие приверженности» своим обязательствам со стороны европейцев. Раиси указал, что если Запад вернется к ним, «будьте уверены, исламская республика, как и в прошлом, будет придерживаться своих обязательств».

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года США по решению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.