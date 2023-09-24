Нигер закрыл свое воздушное пространство для французских самолетов

Нигер запретил самолетам Франции использовать свое воздушное пространство. Соответствующее заявление распространило Агентство по безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA), передает ТАСС со ссылкой на AFP.

В заявлении сказано, что воздушное пространство Нигера «открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов за исключением воздушных судов Франции.

Речь идет как о непосредственно французских самолетах, так и о судах, зафрахтованных Францией, включая лайнеры, принадлежащие компании Air France.

В начале сентября новые власти Нигера объявили об открытии воздушного пространства для пассажирских и грузовых авиаперевозок.