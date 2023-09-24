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Нигер закрыл свое воздушное пространство для французских самолетов

Нигер запретил самолетам Франции использовать свое воздушное пространство. Соответствующее заявление распространило Агентство по безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA), передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Нигер закрыл свое воздушное пространство для французских самолетов
© РИА Новости

В заявлении сказано, что воздушное пространство Нигера «открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов за исключением воздушных судов Франции.

Речь идет как о непосредственно французских самолетах, так и о судах, зафрахтованных Францией, включая лайнеры, принадлежащие компании Air France.

В Нигере произошел переворот

В начале сентября новые власти Нигера объявили об открытии воздушного пространства для пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Небо Нигера было закрыто 6 августа Национальным советом спасения родины (НССР) – органом, созданным военными для управления страной.

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