Нигер закрыл свое воздушное пространство для французских самолетов
Нигер запретил самолетам Франции использовать свое воздушное пространство. Соответствующее заявление распространило Агентство по безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA), передает ТАСС со ссылкой на AFP.
В заявлении сказано, что воздушное пространство Нигера «открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов за исключением воздушных судов Франции.
Речь идет как о непосредственно французских самолетах, так и о судах, зафрахтованных Францией, включая лайнеры, принадлежащие компании Air France.
В начале сентября новые власти Нигера объявили об открытии воздушного пространства для пассажирских и грузовых авиаперевозок.
Небо Нигера было закрыто 6 августа Национальным советом спасения родины (НССР) – органом, созданным военными для управления страной.