На Даунинг-стрит прокомментировали сообщения о болезни кота-мышелова Ларри

Главный мышелов британского премьер-министра Риши Сунака кот Ларри чувствует себя хорошо - "счастлив и здоров", сообщил телеканалу ITV представитель канцелярии главы британского правительства.

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"Я бы сказал, что он счастлив и здоров", - отметил неназванный собеседник телеканала.

Ранее газета Sun со ссылкой на источники сообщила, что коту Ларри "нездоровится". По данным газеты, сейчас чиновники решают, как объявить британцам о смерти кота.

Ларри, взятый из приюта, выполняет обязанности главного мышелова с 2011 года. за это время кот "пережил" четырех премьеров-министров - Дэвида Кэмерона, Терезу Мэй, Бориса Джонсона и Лиз Трасс. Нынешний глава правительства Риши Сунак - пятый владелец знаменитого кота.