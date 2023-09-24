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Politico: Байдену сделали обновленную вакцину от COVID-19

Президент США Джо Байден поставил обновленную вакцину против коронавируса вместе с прививкой от гриппа, передает Politico со ссылкой на служебную записку врача Белого дома Кевина О'Коннора. По информации издания, речь идет о новом препарате, который был рекомендован всем лицам от шести месяцев и старше.

«Поскольку мы вступаем в сезон простуды и гриппа, президент призывает всех американцев последовать его примеру и проконсультироваться со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы убедиться, что они полностью вакцинированы», — говорится в записке О'Коннора.

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Как отмечает Politico, Белый дом изо всех сил пытается бороться с растущими настроениями против вакцинации в поляризованной политической среде. Издание подчеркивает, что скептицизм в отношении вакцин становится все более выраженным в Республиканской партии.

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