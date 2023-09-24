Президент США Джо Байден поставил обновленную вакцину против коронавируса вместе с прививкой от гриппа, передает Politico со ссылкой на служебную записку врача Белого дома Кевина О'Коннора. По информации издания, речь идет о новом препарате, который был рекомендован всем лицам от шести месяцев и старше.