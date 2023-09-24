Президент Польши рассказал о ситуации с транзитом украинского зерна

В Польше сообщили о готовности обеспечить транзит украинского зерна в нуждающиеся страны. Соответствующее заявление сделал польский лидер Анджей Дуда.

"Я считаю правильным решением правительства Польши сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита", – сообщил он телеканалу TVP.

Дуда рассказал, что для решения проблемы создали отдельные коридоры, по которым украинское зерно будут перевозить через Польшу, а затем отправлять в беднейшие страны.

15 сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать действие запрета на поставки украинского зерна в обмен на обязательство со стороны Украины в течение 30 дней ввести правовые меры, которые предотвратят скачки объемов поставок зерна в Евросоюз.

В свою очередь, власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Власти Украины из-за этого подали иск во Всемирную торговую организацию.