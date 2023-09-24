В ДНР введена военная цензура на почтовые отправления и телефонные переговоры

В Донецкой народной республике (ДНР) указом ее главы Денисом Пушилиным введена военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Документ опубликован на сайте Пушилина, передает ТАСС. Документ был подписан 18 сентября, когда Пушилин был еще временно исполняющим обязанности главы ДНР, а опубликован только 24 сентября. "Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами", — говорится в указе. В нем также указано, что разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой в республике должны УФСБ по ДНР, министерство связи и министерство информации региона. До этого Пушилин заявил о перегруппировке ВСУ на Южно-Донецком направлении. По его словам, сейчас Южно-Донецкое направление является горячей точкой.