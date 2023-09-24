«Убирайтесь из нашей страны»: в Канаде оскорбили супругов Зеленских

В рамках тура по Канаде президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой были негативно встречены жителями страны. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщил портал «Царьград».

Украинский лидер с женой продолжает путешествовать по Северной Америке. После Соединенных Штатов они прибыли в Канаду для встречи с премьер-министром Джастином Трюдо.

Отмечается, что в Канаде граждане не были рады ни Зеленскому с супругой, ни самому Трюдо. В толпе людей, которая присутствовала при проходе двух лидеров, были слышны оскорбления. Зеленского назвали преступником, а Трюдо — предателем.

«Убирайтесь из нашей страны», — обратились канадцы к чете Зеленских.

Также люди потребовали остановить военные действия на Украине.