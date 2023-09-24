В Букингемском дворце устроили акцию протеста против монархии

Участники движения Republic, выступающие против монархии, устроили акцию протеста в Букингемском дворце. Сотрудники службы безопасности быстро их задержали, какой-либо порчи имущества зафиксировано не было. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

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Издание отмечает, что активисты, предположительно, купили билеты для входа во дворец и вошли внутрь в качестве туристов.

В публикации Telegraph сказано, что действия активистов движения Republic вызвали возмущения в британском обществе после проведения акции протеста против монархии в Букингемском дворце. Они проникли в королевский дворец вскоре после полудня под видом туристов, а затем сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью «Not My King» («Не мой король»).

Фотографии были размещены в социальных сетях. Под снимками представители движения написали, что это был фантастический момент для республиканцев по всей Великобритании, ведь «группа нормальных граждан» смогла выразить протест монархии и поддержать демократию в приемном доме королевской семьи.