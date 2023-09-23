Папа Римский рассказал, кому выгоден конфликт на Украине

"Мы не должны играть с этим мученичеством, и мы должны пытаться помочь. В войнах реально то, что возможно, не надо строить иллюзии, что завтра два лидера, ведущие войну, пойдут обедать вместе. Нужно стараться делать возможное, то, что возможно", - добавил Франциск. Он также не стал скрывать, что испытывает определенное разочарование, хотя со стороны Государственного секретариата делается все возможное. "Сейчас некоторые страны делают шаг назад, не дают оружие <...>, но мучениками в этом процессе остаются украинцы", - считает Франциск.