Кандидат в президенты США высказался против присоединения Украины к НАТО

Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО, заявив, что членство Киева в блоке не входит в интересы Вашингтона. Об этом пишет Bloomberg.

«Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?», — сказал Десантис в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека (The Glenn Beck Program).

По его мнению, США не должны давать Украине «карт-бланш», если только Киев не использует возможности для завершения конфликта.

Ранее потенциальные кандидаты в президенты США Вивек Рамасвами и Рон Десантис поспорили о необходимости оказывать финансовую поддержку Киеву.