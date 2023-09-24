СК Армении хочет арестовать сына бывшего президента страны

До этого адвокат сообщил, что сына бывшего президента Армении "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции во время акции протеста, он госпитализирован. В медицинском центре "Наири" рассказали, что у Левона черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст.