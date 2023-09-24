$96.04-0.03102.25-0.11

СК Армении хочет арестовать сына бывшего президента страны

Адвокат Александр Кочубаев заявил, что Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона. Об этом сообщает РИА Новости.

СК Армении хочет арестовать сына бывшего президента страны
© facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

"Следственный комитет внес в суд ходатайство об аресте Левона Кочаряна", — подчеркнул Кочубаев.

До этого адвокат сообщил, что сына бывшего президента Армении "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции во время акции протеста, он госпитализирован. В медицинском центре "Наири" рассказали, что у Левона черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст.

До этого протестующие в Ереване заблокировали движение на перекрестке Маштоц-Амиряна и движение возле здания правительства по улице Налбандяна.

Часть протестующих против капитуляции Нагорного Карабаха объявили голодовку.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости