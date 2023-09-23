Сына экс-главы Армении обвинили в избиении четырех полицейских

Правоохранители в субботу, 23 сентября, задержали Левона Кочаряна, сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал адвокат Александр Кочубаев. Он добавил, что его подопечного обвинили в избиении четырех спецназовцев, пишет РИА «Новости».

Юрист отметил, что Левон был задержан стражами порядка по «заведомо безосновательному подозрению» в избиении стражей порядка.

По его оценке, это классический ложный донос. К тому же, добавил он, «красные береты» крайне жестко обращались с его подопечным при поездке от места задержания до участка полиции.

Задержание имеет политический контекст, предположил адвокат. Он уточнил, что подобные действия властей являются попыткой пресечь акции гражданского неповиновения.

Напомним, что на фоне ситуации в Нагорном Карабахе во вторник, 19 сентября, в Армении начались массовые акции протеста.

В ходе манифестаций представители оппозиции призывают к отставке действующего правительства, эвакуации армян из Карабаха.