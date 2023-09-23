Марин Ле Пен обвинили в растрате средств ЕС

Прокуратура Парижа обвинила главу французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и 27 ее соратников в нецелевом расходовании средств Евросоюза, пишет Le Monde.

Автор статьи уточнил, что речь идет о средствах ЕС, выделенных на оплату работы помощников депутатов Европарламента с 2004 по 2016 годы.

Судьи магистратуры предположили, что партия организовала «систему присвоения» суммы в €21 тыс. в месяц, которую ЕС выделяет каждому члену Европарламента для оплаты труда их помощников.

В прокуратуре подчеркнули, что эти помощники полностью или частично работали именно на партию, а не в парламенте. Европарламент, который выступает в деле гражданским истцом, оценил свои потери за 2009-2017 годы в €6,8 млн.

Отмечается, что по делу, кроме самой Марин Ле Пен, проходит ее 95-летний отец Жан-Мари Ле Пен - основатель и бывший лидер «Национального фронта» (прежнее название объединения).

Глава партии, в свою очередь, заявила, что обвинения против нее и объединения ошибочны и «носят прежде всего политический характер». Ле Пен отметила, что готова представить свои доводы в суде.