Делегация конгресса США прибыла в Ереван для встречи с Пашиняном

Делегация конгресса США во главе с сенатором Джерри Питерсом (представитель Демократической партии от штата Мичиган) прибыла в Армению для встречи с премьер-министром республики Николом Пашиняном и другими политиками. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Ереване, передает РИА Новости.

Питерс пробудет в Армении до 25 сентября, помимо Пашиняна он также встретится со спикером Национального собрания республики Аленом Симоняном, заместителем главы армянского МИД Паруйром Ованнисяном и другими лицами.

Стороны планируют обсудить отношения между США и Арменией, а также влияние антитеррористической операции Азербайджана на армянское население Нагорного Карабаха.

Помимо прочего Питерс возложит цветы к ереванскому мемориалу жертв Геноцида армян, после Еревана отправится в Сюникскую область, граничащую с Азербайджаном и Ираном, чтобы переговорить с местными чиновниками и обсудить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.