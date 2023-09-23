Лавров передал Гутеррешу видеообращение от российской школьницы

Глава МИД России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу снятое видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой, в котором она просит остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе и прекратить поставки западного оружия, сообщили в МИД.

Уточняется, что передача видео произошла во время встречи Лаврова и Гутерреша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке – российский министр передал генсеку ООН видеообращение девочки из Луганска Фаины Савенковой к членам Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

На видеокадрах, отснятых в разрушенной Киевом луганской школе №7, девочка обратилась к членам Совбеза ООН, попросив сделать все, чтобы остановить обстрелы Украиной мирных городов и прекратить гибель детей.

Годом ранее Фаину Савенкову внесли в базу украинского сайта из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке. Она записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН и призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.