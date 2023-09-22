Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано , занимавший пост главы государства с 2006 по 2015 годы, умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщило агентство ANSA .

Состояние здоровья политика, участника движения Сопротивления и в прошлом деятеля Коммунистической партии Италии, ухудшилось в последнее время. В последние месяцы он находился в римской клинике.

В 2013 году Наполитано стал первым в истории Итальянской Республики переизбранным президентом. Он ушел в отставку досрочно по возрасту в 2015 году. На тот момент ему было 89 лет.