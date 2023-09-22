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США заявили о соблюдении запрета на ядерные испытания

США соблюдают мораторий на проведение ядерных испытаний и призывают другие государства также объявить его, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Она также призвала обновить системы по мониторингу ядерных испытаний, поскольку снижение возможностей этих систем опасно, передает ТАСС.

США заявили о соблюдении запрета на ядерные испытания
© globallookpress.com

США продолжают соблюдать мораторий на испытание ядерных взрывных устройств и призывает все страны, обладающие ядерным оружием, немедленно объявить или соблюдать такой мораторий, — заявила она.

США подписали ДВЗЯИ в сентябре 1996 года, однако до сих пор его не ратифицировали. Всего этот договор подписали 186 государства. Значимыми государствами, которые не поставили свои подписи под договором являются Индия, Пакистан и КНДР.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя напомнил США об одностороннем выходе Вашингтона из договоров в сфере контроля над вооружениями. Он также напомнил о том, что Белый дом в 2003 году прекратил в одностороннем порядке действие советско-американского Договора по противоракетной обороне. Небензя также указал на выход США из ДРСМД.