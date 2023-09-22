Названо общее число задержанных на протестах в Ереване за два дня

Около 500 человек было задержано во время протестных акций в Ереване в период с 21 по 22 сентября, заявил во время очередного митинга на площади Республики депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян. По его словам, которые передает РИА Новости, сейчас полиция пытается фабриковать уголовные дела в отношении задержанных.

Вчера и сегодня в полицейские отделения доставлены около 500 человек. Полиция применяет силу, возбуждаются сфабрикованные уголовные дела, — сказал Сагателян.

Ранее армянская полиция сообщала о задержании 98 человек на протестных акциях в центре Еревана 21 и 22 сентября. В ведомстве утверждали, что все задержанные были доставлены в полицейские участки для составления протоколов.

Жители Армении устраивают протестные акции с 19 сентября. В этот день Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Митингующие призывали армянского премьера Никола Пашиняна вмешаться в конфликт. В ходе протестов уже неоднократно происходили стычки с полицией.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, на следующий день удалось договориться о полном прекращении боевых действий.