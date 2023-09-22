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Пресс-конференция Зеленского и Байдена завершилась конфузом

Пресс-конференция Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена завершилась гулом со стороны журналистов и конфузом политиков, которые не знали, как на это реагировать.

Трансляцию пресс-конференции вёл американский телеканал C-SPAN.

Зеленский во время вопросов журналистов выглядел встревоженным. Он попытался ответить на чей-то вопрос, но его слов было не разобрать из-за гула.

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Байден при этом сидел и улыбался.

Ранее Байден и Зеленский обсудили сотрудничество США с украинским ВПК.