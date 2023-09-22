В Баку заявили о фактах умышленных поджогов в Ханкенди

Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило об умышленных поджогах в Степанакерте, сообщает газета Yeni Müsavat.

Как отметили в ведомстве, представители МВД и Минобороны принимают меры для обеспечения порядка в регионе, установлены посты.

Ранее полиция Армении в течение суток задержала 84 человека на акциях протеста в Ереване.

Среди задержанных — сын второго президента Армении Роберта Кочаряна — Левон, а также глава оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян, который ранее призывал «объявить импичмент» премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Протесты в Ереване длятся четвертый день. В связи с тем, что Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, люди вышли на улицы с требованием его отставки.