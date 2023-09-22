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WSJ: бизнесом Пригожина в ЦАР руководит глава "Русского дома" Сытый

Бизнесом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Центральноафриканской республике (ЦАР) руководит глава местного «Русского дома» Дмитрий Сытый. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Назван руководитель бизнеса Пригожина в ЦАР
© РИА Новости

По данным издания, он курирует сеть компаний, которые группа ЧВК «Вагнер» якобы использовала для экспорта золота, алмазов, пиломатериалов с базы в ЦАР. По словам источников, он также руководит медиа, финансируемыми группой в России.

При этом издание отмечает, что его роль в развитии бизнеса Евгения Пригожина может быть недолгой, так как ему не хватает связей Пригожина с Кремлем.

Российский культурный центр «Русский дом» открылся в столице ЦАР Банги 1 февраля 2022 года, Сытый был назначен его руководителем, при этом он работал в стране с 2017 года. 16 декабря 2022 года на Сытого было совершено покушение, он попал в больницу Банги после взрыва анонимной посылки, затем его доставили на лечение в Москву. Посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза обвинил в причастности к покушению Францию.

До этом сообщалось, что бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) после кончины ее основателя Евгения Пригожина потребовали подписать контракт с Министерством обороны (МО) Российской Федерации.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».

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