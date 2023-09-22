Назван руководитель бизнеса Пригожина в ЦАР

Бизнесом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Центральноафриканской республике (ЦАР) руководит глава местного «Русского дома» Дмитрий Сытый. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, он курирует сеть компаний, которые группа ЧВК «Вагнер» якобы использовала для экспорта золота, алмазов, пиломатериалов с базы в ЦАР. По словам источников, он также руководит медиа, финансируемыми группой в России.

При этом издание отмечает, что его роль в развитии бизнеса Евгения Пригожина может быть недолгой, так как ему не хватает связей Пригожина с Кремлем.

Российский культурный центр «Русский дом» открылся в столице ЦАР Банги 1 февраля 2022 года, Сытый был назначен его руководителем, при этом он работал в стране с 2017 года. 16 декабря 2022 года на Сытого было совершено покушение, он попал в больницу Банги после взрыва анонимной посылки, затем его доставили на лечение в Москву. Посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза обвинил в причастности к покушению Францию.

До этом сообщалось, что бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) после кончины ее основателя Евгения Пригожина потребовали подписать контракт с Министерством обороны (МО) Российской Федерации.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.