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Mash: в Ереване на митинге задержали сына второго президента Армении Кочаряна

В центре Еревана по время протестов задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна — Левона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Ереване задержали сына второго президента Армении
© соцсети

Также в отдел доставили главу оппозиционного блока «Мать Армения» Андраника Теваняна, ранее призывавшего «объявить импичмент» премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

По предварительной информации, задержали и младшего сына строительного магната и миллионера из списка Forbes Геннадия Степаняна — Шагора.

«Местным вузам дали распоряжение выводить студентов протестовать на улицы. Несогласные с политикой премьер-министра потребовали от людей выходить на бессрочные массовые акции неповиновения», — отмечает Mash.

21 сентября Никол Пашинян заявлял, что правительство будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана. Он подчеркивал, что некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване. По его мнению, это «какие-то группы», которые связаны с сыном одного из бывших руководителей республики и высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха.

Ранее Пашинян прокомментировал возможность переезда жителей Карабаха в Армению.

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