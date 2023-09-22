В Ереване задержали сына второго президента Армении

В центре Еревана по время протестов задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна — Левона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Также в отдел доставили главу оппозиционного блока «Мать Армения» Андраника Теваняна, ранее призывавшего «объявить импичмент» премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
По предварительной информации, задержали и младшего сына строительного магната и миллионера из списка Forbes Геннадия Степаняна — Шагора.
«Местным вузам дали распоряжение выводить студентов протестовать на улицы. Несогласные с политикой премьер-министра потребовали от людей выходить на бессрочные массовые акции неповиновения», — отмечает Mash.
21 сентября Никол Пашинян заявлял, что правительство будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана. Он подчеркивал, что некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване. По его мнению, это «какие-то группы», которые связаны с сыном одного из бывших руководителей республики и высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха.
Ранее Пашинян прокомментировал возможность переезда жителей Карабаха в Армению.