В Ереване задержали сына второго президента Армении

В центре Еревана по время протестов задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна — Левона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

21 сентября Никол Пашинян заявлял, что правительство будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана. Он подчеркивал, что некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване. По его мнению, это «какие-то группы», которые связаны с сыном одного из бывших руководителей республики и высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха.