Санду встретилась с Байденом на ГА ООН
Президент Молдавии Майя Санду встретилась на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН с главой США Джо Байденом. Об этом она лично сообщила у себя в социальной сети, передает ТАСС.
«Для меня было честью встретиться с Байденом и первой леди США Джилл Байден на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сказала Санду.
По ее словам, Молдавии двигается по пути укрепления демократии и ценит «прочное стратегическое партнерство и тесные отношения с США».
Напомним, что ГА ООН проходит в Нью-Йорке. Сессия стартовала 19 сентября, Россию на ней представляет глава МИД Сергей Лавров.
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