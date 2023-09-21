Санду встретилась с Байденом на ГА ООН

Президент Молдавии Майя Санду встретилась на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН с главой США Джо Байденом. Об этом она лично сообщила у себя в социальной сети, передает ТАСС.

«Для меня было честью встретиться с Байденом и первой леди США Джилл Байден на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сказала Санду.

По ее словам, Молдавии двигается по пути укрепления демократии и ценит «прочное стратегическое партнерство и тесные отношения с США».