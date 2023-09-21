Протесты в Ереване: что известно к этому часу

В Ереване третий день идут манифестации. Демонстранты выдвигают политические требования, вступают в стычки с полицией. «Рамблер» собрал последние новости о протестах в городе.

Причина протестов

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Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Военные непризнанной республики понесли значительные потери.

На фоне эскалации конфликта в Ереване начались акции протеста. Их участники обвиняли премьер-министра страны Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану.

Протестные шествия на улицах Еревана

Во второй половине дня группы манифестантов провели шествия по центральным улицам Еревана. При этом они перекрывали движение транспорта. Кроме того, демонстранты строили на перекрестках баррикады из мусорных баков.

Многие автовладельцы поддерживали протестующих, размахивали из машин флагами.

Ближе к 21.30 (20.30 мск) шествие завершилось, движение транспорта постепенно возобновилось. Несколько колонн дошло до площади Республики, манифестанты присоединились к пикету здания правительства.

Стычки с полицией

Вечером на площади Республики рядом со зданием кабмина произошли стычки протестующих с полицией, пишет РИА «Новости».

Пик противостояния пришелся на 21:00 мск. Протестующие забросали силовиков камнями и бутылками. Стражи порядка закрывались щитами.

Противодействие силовиков

Бойцы спецназа, так называемые «красные береты», вышли из-за оцепления полиции, укрытого щитами, и попытались оттеснить участников протестной акции от здания кабмина.

Им это удалось, и они смогли отогнать манифестантов на расстояние около 10 метров - до парковки перед домом правительства.

Затем они все же вернулись обратно, а акция протеста продолжилась.

Количество задержанных

Полиция в общей сложности задержала 46 человек во время акций протеста в Ереване, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«С акций в полицейские отделения были доставлены 46 граждан», - уточнил источник.

По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов в ходе противостояния с демонстрантами и при отражении нападений на здания применяли светошумовые гранаты.

Ситуация на площади Республики

По состоянию на 22:20 мск ситуация в на площади спокойная. Городские службы убрали мусор, на месте дежурят отряды полиции.

Вместе с тем, часть протестующих продолжает пикетировать здание правительства Армении.

Планы оппозиции

Активисты оппозиционных партий призывают к бессрочным протестам, требуют от правительства уйти в отставку.

С целью координации действий протестующих они создали национальный комитет. В его состав вошли такие общественные и политические деятели как Айк Мамиджанян, Аветик Чалабян, Андраник Теванян, Ишхан Сагателян.

Кроме того, в пятницу, 22 сентября, оппозиция намеревается сорвать заседание кабмина Армении.

Реакция властей