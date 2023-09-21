Рамафоса: ЮАР находится в постоянном контакте с РФ по вопросам зерновой сделки

Южно-Африканская Республика (ЮАР) находится в постоянном контакте с Россией и Организацией Объединенных Наций (ООН) по вопросам, которые способны привести к решению ряда проблем, связанных с зерновой сделкой. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Как писала «Парламентская газета», зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года на 120 дней. Ранее Киев потребовал обеспечения безопасности при вывозе украинского зерна из черноморских портов, Москва — восстановления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и выполнения других условий.

В России неоднократно говорили, что условия сделки в отношении Москвы не соблюдались, но, несмотря на это, соглашение продлевалось, в последний раз — до 17 июля. В этот день пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении действия черноморских договоренностей.

«Мы находимся в постоянном контакте с российской стороной по ряду вопросов, которые требуют своего решения для возможного возобновления зерновой сделки. Нас об этом попросил генеральный секретарь ООН, и мы согласились», — приводит ТАСС слова Рамафосы.

Он также отметил, что обсуждения сейчас ведутся по нескольким направлениям.