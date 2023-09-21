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Рамафоса: ЮАР находится в постоянном контакте с РФ по вопросам зерновой сделки

Южно-Африканская Республика (ЮАР) находится в постоянном контакте с Россией и Организацией Объединенных Наций (ООН) по вопросам, которые способны привести к решению ряда проблем, связанных с зерновой сделкой. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Рамафоса: ЮАР находится в постоянном контакте с РФ по вопросам зерновой сделки
© Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года на 120 дней. Ранее Киев потребовал обеспечения безопасности при вывозе украинского зерна из черноморских портов, Москва — восстановления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и выполнения других условий.

В России неоднократно говорили, что условия сделки в отношении Москвы не соблюдались, но, несмотря на это, соглашение продлевалось, в последний раз — до 17 июля. В этот день пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении действия черноморских договоренностей.

«Мы находимся в постоянном контакте с российской стороной по ряду вопросов, которые требуют своего решения для возможного возобновления зерновой сделки. Нас об этом попросил генеральный секретарь ООН, и мы согласились», — приводит ТАСС слова Рамафосы.

Он также отметил, что обсуждения сейчас ведутся по нескольким направлениям.

«При решении ряда проблем, включая работу платежных систем и логистики, можно надеяться, что приблизятся перспективы возобновления зерновой сделки», — добавил глава ЮАР.

Ранее в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова подумать о реанимации черноморской зерновой инициативы, но только после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Председатель Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Дэннис Фрэнсис, в свою очередь, приветствовал заявления российской стороны о готовности возобновить действие черноморской инициативы.

Между тем, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что возможности для возвращения к зерновой сделке сейчас нет.