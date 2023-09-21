Рамафоса: ЮАР находится в постоянном контакте с РФ по вопросам зерновой сделки
Южно-Африканская Республика (ЮАР) находится в постоянном контакте с Россией и Организацией Объединенных Наций (ООН) по вопросам, которые способны привести к решению ряда проблем, связанных с зерновой сделкой. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Как писала «Парламентская газета», зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года на 120 дней. Ранее Киев потребовал обеспечения безопасности при вывозе украинского зерна из черноморских портов, Москва — восстановления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и выполнения других условий.
В России неоднократно говорили, что условия сделки в отношении Москвы не соблюдались, но, несмотря на это, соглашение продлевалось, в последний раз — до 17 июля. В этот день пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении действия черноморских договоренностей.
«Мы находимся в постоянном контакте с российской стороной по ряду вопросов, которые требуют своего решения для возможного возобновления зерновой сделки. Нас об этом попросил генеральный секретарь ООН, и мы согласились», — приводит ТАСС слова Рамафосы.
Он также отметил, что обсуждения сейчас ведутся по нескольким направлениям.
«При решении ряда проблем, включая работу платежных систем и логистики, можно надеяться, что приблизятся перспективы возобновления зерновой сделки», — добавил глава ЮАР.
Ранее в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова подумать о реанимации черноморской зерновой инициативы, но только после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Председатель Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Дэннис Фрэнсис, в свою очередь, приветствовал заявления российской стороны о готовности возобновить действие черноморской инициативы.
Между тем, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что возможности для возвращения к зерновой сделке сейчас нет.