Киев разрешил писать слово «Россия» с маленькой буквы

Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила написание слов «Россия», «Москва» и «Российская Федерация» с маленькой буквы, если они используются в текстах неофициального содержания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Национальная комиссия по стандартам государственного языка <...> сообщает, что написание названий "Российская Федерация", "Россия", "Москва", "Московия", "Московское царство", "Российская империя", "Государственная дума РФ" и так далее со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера», – сообщили в Нацкомиссии Украины.

При этом ещё в начале сентября депутат Верховной рады Максим Бужанский рассказал о приказе Министерства образования Украины, который закреплял написание слов «Российская Федерация» с заглавных букв. Позже он объяснил, что такое решение было принято из-за требований минюста.