Болгарам в Британии предъявили обвинение в шпионаже на Россию

Королевская прокуратура Великобритании (CPS) предъявила обвинение пятерым гражданам Болгарии, обвиняемым в шпионаже в пользу России. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

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Их обвиняют в «сговоре с целью сбора информации, наносящем ущерб безопасности государства». По данным CPS, они занимались шпионажем с 2020 года по февраль 2023-го. 26 сентября они предстанут перед Вестминстерским мировым судом.

Названы и имена обвиняемых — это 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летние Катрин Иванова и Иван Стоянов, а также 29-летняя Ваня Габерова. Они проживали в Лондоне и Норфолке.

Отмечается, что первым трем еще в феврале предъявили обвинения в хранении фальшивых документов.