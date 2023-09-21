Главкому ВСУ предрекли уголовное преследование на Украине

Главнокомандующий ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный может столкнуться с уголовным разбирательством на родине, пишет украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники. По информации портала, преследовать главкома могут по делу о потере юга страны.

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Как отмечает «Би-би-си», в настоящее время Залужный не проходит по данному расследованию, хотя и давал показания следователям — в допросах также участвовали бывшие командующие украинской группировкой войск «Юг» Андрей Ковальчук и Андрей Соколов. Портал указывает, что это обстоятельство может измениться, поскольку дело активно связывают с главком в политических кругах Украины.