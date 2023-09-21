Президент Чехии призвал не воспринимать заявления Зеленского буквально

«Зеленский находится под постоянным давлением, и если бы кто-нибудь из нас был на его месте, то, возможно, терял бы голову ещё чаще, чем он. Поэтому любое более резкое высказывание вообще не следует понимать буквально», — цитирует его РИА Новости.