Английский шоумен Стивен Фрай получил травму, упав со сцены

Английский шоумен и актер Стивен Фрай попал в больницу после падения с двухметровой высоты. Как сообщает The Times со ссылкой на очевидцев, он упал со сцены лондонской арены O2, когда покидал ее после выступления.

Шоумен вышел на сцену во время конференции по искусственному интеллекту, рассказав, что его голос клонировали при помощи нейросети без разрешения. Впоследствии его использовали для озвучки документального фильма. Очевидец считает, что из-за темноты шоумен просто не заметил края сцены и случайно оступился. Артиста вывезли из здания на инвалидной коляске.