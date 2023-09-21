Экс-президент США Дональд Трамп нашел способ добиться народной любви и голосов избирателей на предстоящих президентских выборах. Он приехал в бар в Айове и стал раздавать людям бесплатную пиццу. Об этом сообщает Daily Mail.

Трамп приехал в бар Treeshouse, где собралось множество его сторонников. Кроме раздачи еды, бывший американский лидер оставил автограф на майке одной из девушек, которая решила посетить заведение.

Напомним, что в июне экс-президенту предъявили обвинение в ненадлежащем обращении с государственными документами. Также Трампу оказался под уголовным преследованием обвинения из-за призывов к отмене результатов выборов, что привело к попытке штурма Капитолия 6 января 2021 года.