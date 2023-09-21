Трамп раздавал бесплатную пиццу для привлечения избирателей
Экс-президент США Дональд Трамп нашел способ добиться народной любви и голосов избирателей на предстоящих президентских выборах. Он приехал в бар в Айове и стал раздавать людям бесплатную пиццу. Об этом сообщает Daily Mail.
Трамп приехал в бар Treeshouse, где собралось множество его сторонников. Кроме раздачи еды, бывший американский лидер оставил автограф на майке одной из девушек, которая решила посетить заведение.
Напомним, что в июне экс-президенту предъявили обвинение в ненадлежащем обращении с государственными документами. Также Трампу оказался под уголовным преследованием обвинения из-за призывов к отмене результатов выборов, что привело к попытке штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Политик заявлял, что таким образом оппоненты пытаются добиться его отказа от участия в выборах. Накануне Трамп подчеркнул, что не собирается отказываться от президентской гонки и хочет спасти страну, «которая катится в ад».