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Звуки стрельбы слышны на улицах Степанакерта

Звуки стрельбы слышны на улицах города Степанакерта в Нагорном Карабаха. Видео опубликовал Telegram-канал «Армянская вендетта».

Предположительно, это звуки автоматной очереди.

«Поступают сообщения о стрельбе в черте города Степанакерт. Скорее всего, Азербайджан пытается тем самым оказать дополнительное давление на арцахскую сторону, участвующую в переговорах в Евлахе», — пишет канал.

Степанакерт находится на международно признанной территории Азербайджана, фактически контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР). В городе расположены все законодательные, исполнительные и судебные органы власти НКР.

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Ранее в Евлахе началась встреча представителей армянского народа Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. На переговорах стороны планируют обсудить реинтеграцию региона.

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