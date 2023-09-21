В Евлахе началась встреча карабахских армян и представителей Азербайджана

В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры проходят в закрытом формате. От Азербайджана в них участвует депутат парламента Рамин Мамедов, которому президент Ильхам Алиев в марте 2023 года предоставил полномочия на официальные контакты со Степанакертом.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения.

Днем 20 сентября в Нагорном Карабахе и Азербайджане сообщили, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня с 13:00 20 сентября. Среди условий — полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.