На Украине заявили о повреждении энергообъектов

Энергетические объекты повреждены на западе и в центре Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
О каких именно объектах идет речь, не уточняется.
В компании добавили, что ночью были частично обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровненской и Харьковской областях, сейчас идут восстановительные работы.
Рано утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Киеве, Ровно, Харькове, а также в Винницкой, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Позже сирены повторно включили по всей Украине, за исключением Одесской области. Тогда взрывы произошли в Днепропетровской области и повторно - в Винницкой. Затем глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в областном центре. По его данным, обесточена часть одного из районов.