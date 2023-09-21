На Украине заявили о повреждении энергообъектов

Рано утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Киеве, Ровно, Харькове, а также в Винницкой, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Позже сирены повторно включили по всей Украине, за исключением Одесской области. Тогда взрывы произошли в Днепропетровской области и повторно - в Винницкой. Затем глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в областном центре. По его данным, обесточена часть одного из районов.