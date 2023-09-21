CNN: в Нью-Йорке Зеленский встретился с Киссинджером

Украинский президент Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу с бывшим госсекретарем (1973-1977) США Генри Киссинджером и американскими предпринимателями для обсуждения восстановления Украины , сообщила телекомпания CNN .

Целью встречи, указывает телекомпания, было обсуждение усилий по восстановлению Украины. Как указывает CNN, мероприятие продлилось дольше чем планировалось, однако отмечается, что "нет ясности, привела ли она к каким-либо конкретным обязательствам" со стороны бизнесменов.