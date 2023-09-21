Во Франции призвали остановить Зеленского
Владимира Зеленского необходимо остановить, сообщил в соцсети X глава партии французской «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, это необходимо сделать, пока его действия не привели к катастрофе.
«Польша "срочно" вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу...)!», — заявил парламентарий.
Он указал, что Варшава дала ему больше всего» и приняла на своей территории украинских вынужденных переселенцев, что еще раз доказывает, что у Зеленского «безумный и до крайности своенравный характер». Филиппо считает, что он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить.
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