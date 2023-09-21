Он указал, что Варшава дала ему больше всего» и приняла на своей территории украинских вынужденных переселенцев, что еще раз доказывает, что у Зеленского «безумный и до крайности своенравный характер». Филиппо считает, что он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить.